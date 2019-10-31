"Куда-то съездил, что-то выиграл у медведей": Кутузов объяснил, почему Карреру не приглашают в итальянские клубы
Известный в прошлом белорусский футболист Виталий Кутузов, поигравший в Италии за "Милан" и многие другие клубы, рассказал, почему в Серии А нет заинтересованности в услугах бывшего наставника "Спартака" Массимо Карреры.
"В Италии у него мало прессы. Там любят тренеров, которые прошли путь, могут дать гарантию результата. Выигрыш чемпионата России для них - что-то из ряда вон. Ну, скажем так: куда-то съездил, что-то выиграл у медведей.
Нужна гарантия, что именно в Италии справится, а её пока получить не могут, поэтому возникают проблемы. Хотя, уверен, что у Карреры много хорошего есть. В штаб Конте просто так не попадёшь, этот человек многому может тебя научить, если не дурак и будешь впитывать. Не просто так "Спартак" стал чемпионом - это однозначно. Не будь Карреры, этой победы бы не было", - сказал Кутузов.
Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России. С тех пор итальянский специалист остаётся без работы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|10
|26
|2
|Интер Милан
|10
|25
|3
|Аталанта
|10
|21
|4
|Рома
|10
|19
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Наполи
|10
|18
|7
|Кальяри
|10
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Болонья
|10
|12
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Торино
|10
|11
|13
|Милан
|9
|10
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|10
|5