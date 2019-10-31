"Куда-то съездил, что-то выиграл у медведей": Кутузов объяснил, почему Карреру не приглашают в итальянские клубы

1 Теги спартак москвамассимо каррера

"Куда-то съездил, что-то выиграл у медведей": Кутузов объяснил, почему Карреру не приглашают в итальянские клубы

Известный в прошлом белорусский футболист Виталий Кутузов, поигравший в Италии за "Милан" и многие другие клубы, рассказал, почему в Серии А нет заинтересованности в услугах бывшего наставника "Спартака" Массимо Карреры.

"В Италии у него мало прессы. Там любят тренеров, которые прошли путь, могут дать гарантию результата. Выигрыш чемпионата России для них - что-то из ряда вон. Ну, скажем так: куда-то съездил, что-то выиграл у медведей.

Нужна гарантия, что именно в Италии справится, а её пока получить не могут, поэтому возникают проблемы. Хотя, уверен, что у Карреры много хорошего есть. В штаб Конте просто так не попадёшь, этот человек многому может тебя научить, если не дурак и будешь впитывать. Не просто так "Спартак" стал чемпионом - это однозначно. Не будь Карреры, этой победы бы не было", - сказал Кутузов.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России. С тех пор итальянский специалист остаётся без работы.

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Natalka17
Natalka17

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