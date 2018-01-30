Кудесники мяча снова на "Роазон Парк": "Ренн" в третий раз по ходу сезона примет ПСЖ
"Ренн" – ПСЖ
Стадион: "Роазон Парк" (Ренн, Франция)
Начало матча: 23:05
Арбитр: Микаэль Лесаж (Фалез)
Вторничным вечером во Франции будет определен первый финалист Кубка Лиги. Борьбу за путевку поведут "Ренн" и ПСЖ. В текущем сезоне это будет третья встреча данных соперников. В двух предыдущих столичная команда просто растоптала "красно-черных", добыв победы с крупным счетом. Причем в обоих случаях дело происходило там, где пройдет и предстоящий матч – на домашнем стадионе бретонцев.
В середине декабря 2016 года команда Унаи Эмери наведалась в Ренн в рамках чемпионата Франции. Хозяева поля ничего не смогли поделать с ударной тройкой столичного клуба, которая и обеспечила гостям разгромный счет 4:1. Спустя три недели жребий свел обе команды в 1/32 финала Кубка Франции. Итоговый результат матча был для "красно-черных" еще более плачевным. К вышеуказанной тройке игроков добавился еще и Ди Мария. "Ренн" уступил со счетом 1:6. И вот "Роазон Парк" увидит третью дуэль команд за последние полтора месяца.
В целом же бретонцы проводят неплохой сезон. После 23 игровых дней "Ренн" располагается на восьмом месте в турнирной таблице Лиги 1, имея хорошие перспективы бороться за место в еврокубках. В последних 5 матчах "красно-черные" смогли победить трижды. Однако в двух случаях команда терпела поражения, что говорит о нестабильной игре.
Что касается выступления подопечных Сабри Лямуши в Кубке Лиги, то до полуфинала "Ренн" выбил из турнира три клуба Лиги 1. Сначала бретонцы переиграли в гостях "Дижон" (2:1), затем в домашней игре одолели по пенальти "Марсель" (основное время 2:2) и уже в четвертьфинале, также в родных стенах, взяли верх над "Тулузой" со счетом 4:2.
Парижане продолжают играть во всех турнирах, в которых эта команда стартовала с начала сезона. Причем делают это весьма успешно. Кроме Кубка Лиги ПСЖ принимает участие в Кубке Франции, Лиги чемпионов и Лиге 1. В пяти последних играх команда Унаи Эмери четырежды победила при одном поражении, единственная неудача пришлась на 21 января и выездной поединок против "Лиона". Отметим, что столичный клуб становится победителем Кубка французской Лиги четыре года кряду. Является он фаворитом турнира и в этот раз.
Интересные факты противостояния "Ренна" и ПСЖ:
ПСЖ выиграл у "Ренна" 8 последних матчей во всех турнирах
"Красно-черные" не выигрывали дома у парижан с 5 февраля 2011 года (1:0)
В Кубке Лиги ПСЖ одержал 18 побед подряд
В последних 10 матчах парижане добыли 9 побед
Ориентировочные составы на игру:
"Ренн": Диалло – Данзе, Наньон, Бенсебаини, Бааль, Андре, Силики, Сарр, Юну, Бурижо, Хазри.
ПСЖ: Трапп – Менье, Маркиньос, Кимпембе, Юри, Рабьо, Верратти, Дракслер, Ди Мария, Кавани, Неймар.
Прогноз на матч "Ренн" – ПСЖ:
"Ренн" очень неплохо играет в родных стенах, в 11-ти домашних матчах в рамках Лиги 1, будущие хозяева сумели победить в 5-ти встречах. ПСЖ заметно сильнее своего будущего соперника, но играть каждый матч на максимуме парижане тоже не в состоянии, где-то будет еще один спад, как это было в недавнем поединке с "Лионом". Впрочем, на кону финал турнира, а на ответственные матчи команда Унаи Эмери умеет настраиваться.
Букмекеры не видят ничего, что могло бы столичному клубу добыть очередную победу над "красно-черными". На успех ПСЖ коэффициент равен всего лишь 1.15 баллам, в то время как победа "Ренна" оценивается в среднем аж в 16.00 баллов. На ничью коэффициент равен 7,50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|59
|2
|Лион
|23
|48
|3
|Марсель
|23
|48
|4
|Монако
|23
|47
|5
|Нант
|23
|37
|6
|Ницца
|23
|34
|7
|Монпелье
|23
|31
|8
|Ренн
|23
|31
|9
|Бордо
|23
|29
|10
|Генгам
|23
|29
|11
|Дижон
|23
|28
|12
|Страсбур
|23
|27
|13
|ФК Кан
|23
|27
|14
|Сент-Этьен
|23
|26
|15
|Амьен
|23
|25
|16
|Анжер
|23
|25
|17
|Лилль
|23
|25
|18
|Труа
|23
|24
|19
|Тулуза
|23
|23
|20
|Метц
|23
|18