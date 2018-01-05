Кудинов: "Манчини в "Зените" оказался пассажиром, причем, дорогостоящим"
Журналист La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов оценил работу итальянского наставника "Зенита" Роберто Манчини.
"С Манчини я пролетел, как фанера над Парижем. В La Gazzetta dello Sport писал заметки о том, как он уже выиграл чемпионат России, и в это итальянцы поверили. Писал я очень убедительно, причем не один раз, и сам себя в этом убедил. Это грустная история. Манчини оказался пассажиром, причём, судя по всему, дорогостоящим. Такое ощущение, что ему просто до лампочки. По его интервью, по выражению лица, по эмоциям… Посмотрите, как умирает Каррера, как Спаллетти прыгает с голым торсом. Манчини с голым торсом можно себе представить только на фотосессии, а Спаллетти у меня на глазах бегал в таком виде под снегом.
Создается такое ощущение, что человек просто сейчас пересиживает. Такое у многих бывает в работе. Он пересиживает без энтузиазма, и это, по-моему, видно по тому, что происходит. Все эти разговоры о Манчини в "Милане", в сборной Италии, в Китае или где-то еще возникают не на ровном месте. Представители Роберто работают. Очень похоже, что пытаются поддерживать к нему интерес. Что касается интереса итальянцев к Манчини, то Роберто там несопоставимо популярнее Карреры. Массимо здесь надо грызть землю и многое доказывать, а тому ничего доказывать не надо. Манчини знает, что если даже не получится с "Зенитом", то там на это махнут рукой.
Руководство "Зенита" уговорило Роберто возглавить команду. "3+2" - это настолько абсурдный контракт. Как по нынешним временам можно подписывать подобные соглашения? Это же кабала - не для Манчини, а для клуба. Как от такого откажешься? На тот момент у него не было конкретных предложений. "Зенит" ошибся в данном случае с человеком, который не попал в волну. Судя по всему, была слепая влюблённость в Манчини. Видимо, Фурсенко так решил - и не попал. Но еще три месяца впереди, вдруг "Зенит" выиграет чемпионат. Конечно, не похоже, но почему нет? Дальше - Лига Европы, и там Манчини будет стараться. Для него это будет витрина", - сказал Кудинов в эфире радио "Маяк".
После 20 туров "Зенит" занимает второе место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков.
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