Кудряшов: "140 миллионов футбольных специалистов в нашей стране говорят, что Россия должна выходить из группы на ЧМ-2018"

Защитник сборной России Федор Кудряшов оценил группу национальной команды на Чемпионате Мира-2018.

"Все 140 миллионов футбольных специалистов в нашей стране говорят, что мы должны выходить из этой группы, но на самом деле, мне кажется, что группа у нас достаточно сложная. Все знают, как силен Уругвай; что касается Египта - там очень хорошие футболисты, они вышли на чемпионат мира уверенно, без каких-либо проблем. Про Саудовскую Аравию не могу ничего сказать, давайте взглянем на рейтинг ФИФА, мы там далеко не в топе. Почему нас считают фаворитами, я не знаю. Это может психологически давить на команду, но, если мы не будем думать про давление и выполним установку тренера, я думаю, всё будет хорошо", - приводит слова Кудряшова официальный сайт РФС.

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