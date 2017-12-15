Кудряшов: "140 миллионов футбольных специалистов в нашей стране говорят, что Россия должна выходить из группы на ЧМ-2018"
Защитник сборной России Федор Кудряшов оценил группу национальной команды на Чемпионате Мира-2018.
"Все 140 миллионов футбольных специалистов в нашей стране говорят, что мы должны выходить из этой группы, но на самом деле, мне кажется, что группа у нас достаточно сложная. Все знают, как силен Уругвай; что касается Египта - там очень хорошие футболисты, они вышли на чемпионат мира уверенно, без каких-либо проблем. Про Саудовскую Аравию не могу ничего сказать, давайте взглянем на рейтинг ФИФА, мы там далеко не в топе. Почему нас считают фаворитами, я не знаю. Это может психологически давить на команду, но, если мы не будем думать про давление и выполним установку тренера, я думаю, всё будет хорошо", - приводит слова Кудряшова официальный сайт РФС.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0