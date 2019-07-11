Кудряшов близок к переходу в клуб РПЛ

Защитник сборной России Федор Кудряшов может перейти в "Сочи", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист согласовал условия контракта с сочинским клубом. Кудряшов является свободным агентом, поэтому достанется "Сочи" бесплатно.

Во второй половине минувшего сезона 32-летний Кудряшов выступал за турецкий "Истанбул", провел за клуб восемь матчей и забил один гол. Ранее он играл за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов" и "Рубин".

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