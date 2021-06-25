Кудряшов: "Черчесов ставил цель дойти до полуфинала Евро-2020"

Фото инстаграм Фёдора Кудряшова

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов сообщил, что тренерский штаб рассчитывал на выход национальной команды в полуфинальную стадию Евро-2020.

"Перед турниром Станислав Саламович ставил цель самую высокую - дойти до игр в Лондоне (матчи 1/2 финала - примечание Soccernews). Но турнир очень быстро для нас закончился, он, я думаю, был разочарован. Как и все игроки. Не было в команде людей, которые бы не были разочарованы таким результатом и исходом заключительной игры", - сказал Кудряшов.

Напомним, что российская сборная вылетела с Евро-2020 по итогам группового этапа. Команда победила Финляндию (1:0), а также потерпела разгромные поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняв последнее место в квартете.

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