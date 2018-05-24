Кудряшов: "Если поступит предложение, я бы в Чемпионшип поехал бы"

Защитник сборной России Федор Кудряшов заявил, что не против перейти во второй по силе дивизион Англии.

"Мой любимый чемпионат - английская Премьер-лига. Если поступит предложение, я бы в Чемпионшип поехал бы. Мне нравится английский чемпионат, накал борьбы. Клуб для меня в Англии не должен быть топовым. Я хочу играть за середняка. Я трезво оцениваю свои шансы. Да и мне уже 31, кто меня позовет?" - сказал он.

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