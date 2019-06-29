Кудряшов готов перейти в "Зенит"
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов признался, что даст согласие на переход в "Зенит", если поступит соответствующее предложение.
"Я перешёл бы в любую команду РПЛ, если бы руководство и тренерский штаб хотели бы меня пригласить. "Зенит"? Конечно. А кто бы не захотел перейти в клуб, который стал чемпионом, постоянно участвует в еврокубках, один из топ-клубов", - сказал 32-летний футболист.
Напомним, что сейчас у Кудряшова нет клуба. На прошлой неделе он покинул "Истанбул" и теперь является свободным агентом.
Ранее интерес к опытному фулбеку проявлял "Спартак", но не сумел договориться с ним об условиях личного контракта.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|2
|Локомотив Москва
|30
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|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20