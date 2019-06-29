Кудряшов готов перейти в "Зенит"

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов признался, что даст согласие на переход в "Зенит", если поступит соответствующее предложение.

"Я перешёл бы в любую команду РПЛ, если бы руководство и тренерский штаб хотели бы меня пригласить. "Зенит"? Конечно. А кто бы не захотел перейти в клуб, который стал чемпионом, постоянно участвует в еврокубках, один из топ-клубов", - сказал 32-летний футболист.

Напомним, что сейчас у Кудряшова нет клуба. На прошлой неделе он покинул "Истанбул" и теперь является свободным агентом.

Ранее интерес к опытному фулбеку проявлял "Спартак", но не сумел договориться с ним об условиях личного контракта.

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