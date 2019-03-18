Кудряшов и Черышев пропустили тренировку сборной России

Защитник "Истанбула" Фёдор Кудряшов и вингер "Валенсии" Денис Черышев пропустили тренировку сборной России.

Кудряшов не принимал участие в занятии, так как только сегодня утром прибыл в расположение национальной команды.

Что касается Черышева, то он вовсе не успел присоединиться к сборной - его прибытие ожидается сегодня вечером.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова готовятся к матчам квалификации Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

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