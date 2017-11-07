Кудряшов: "Интересно сыграть против лучшего футболиста мира"

Защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о предстоящем товарищеском матче против команды Аргентины.

"Аргентина - одна из сильнейших в мире сборных, в которой выступают высококлассные игроки. В конце тренировки мы кое-что разобрали. Как действовать с Месси - подскажут. Месси может часто играть в моей зоне, интересно сыграть против лучшего игрока в мире", - цитирует 30-летнего бека чемпионат.com.

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