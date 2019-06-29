Кудряшов: "Конечно, я перешел бы в "Зенит", а кто бы не захотел?"

Защитник Федор Кудряшов готов продолжить карьеру в российском клубе. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что в 32-летнем игроке заинтересован "Зенит" и "Ахмат".

"Я перешел бы в любую команду РПЛ, если бы руководство и тренерский штаб хотели бы меня пригласить.

Конечно, я перешел бы в "Зенит". А кто бы не захотел перейти в клуб, который стал чемпионом, постоянно участвует в еврокубках, один из топ-клубов", - сказал Кудряшов.

Напомним, что сейчас у футболиста нет клуба. На прошлой неделе он покинул "Истанбул" и теперь является свободным агентом.

Ранее интерес к фулбеку проявлял "Спартак", но не сумел договориться с ним об условиях личного контракта.

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