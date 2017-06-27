Кудряшов может перейти в "Рубин" или турецкий клуб

Турецкие клубы проявляют интерес к защитнику "Ростова" Федору Кудряшову, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, турки готовы платить футболисту порядка 2,5 миллионов евро в год. Впрочем, сам игрок скептически относится к варианту с переездом в Турцию. Скорее всего, Кудряшов перейдет в "Рубин", который готов заплатить за него полную сумму отступных в размере двух миллионов евро.

30-летний Кудряшов выступает за "Ростов" с 2015 года, провел за клуб 47 матчей и забил 1 гол.

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