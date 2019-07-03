Кудряшов может перейти в турецкий топ-клуб

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Кудряшов может перейти в турецкий топ-клуб

"Фенербахче" проявляет интерес к защитнику сборной России Федору Кудряшову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, турецкий клуб рассматривает вариант с подписанием контракта с игроком в летнее трансферное окно. Также футболист входит в сферу интересов "Ахмата" и "Зенита".

В данный момент 32-летний Кудряшов является свободным агентом и поддерживает форму в расположении "Торпедо" под руководством главного тренера московского клуба Сергея Игнашевича.

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