Кудряшов может перейти в турецкий топ-клуб

"Фенербахче" проявляет интерес к защитнику сборной России Федору Кудряшову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, турецкий клуб рассматривает вариант с подписанием контракта с игроком в летнее трансферное окно. Также футболист входит в сферу интересов "Ахмата" и "Зенита".

В данный момент 32-летний Кудряшов является свободным агентом и поддерживает форму в расположении "Торпедо" под руководством главного тренера московского клуба Сергея Игнашевича.

Не пропустите: "Локомотив" рассчитывает получить компенсацию за травму Фарфана. | http://soccernews.ru