Кудряшов может перейти в турецкий топ-клуб
"Фенербахче" проявляет интерес к защитнику сборной России Федору Кудряшову, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, турецкий клуб рассматривает вариант с подписанием контракта с игроком в летнее трансферное окно. Также футболист входит в сферу интересов "Ахмата" и "Зенита".
В данный момент 32-летний Кудряшов является свободным агентом и поддерживает форму в расположении "Торпедо" под руководством главного тренера московского клуба Сергея Игнашевича.
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