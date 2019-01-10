Кудряшов может продолжить карьеру в "Краснодаре"

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Кудряшов может продолжить карьеру в "Краснодаре"

Игрок "Рубина" Федор Кудряшов может перейти в другой клуб. Об этом информирует "Чемпионат".

В 31-летнем игроке заинтересован "Краснодар". На данный момент стороны ведут переговоры. 

Ранее стало известно, что футболист может покинуть "Рубин" из-за его высокой зарплаты.

Контракт Кудряшова с "Рубином" истекает этим летом. 

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 9 матчах.

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