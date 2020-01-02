Экс-игрок "Сочи" Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает NTVSpor.

По данным источника, в 32-летнем защитнике заинтересован "Антальяспор". Стороны уже согласовали контракт на 1,5 года.

В этом сезоне Кудряшов провел 16 матчей за "Сочи", отметившись 1 голом. 18 декабря "Сочи" расторг контракт с футболистом.

Первую половину 2019 года защитник провел в турецком клубе "Истанбул Башакшехир".

Не пропустите: У Кудряшова есть пять вариантов продолжения карьеры| http://soccernews.ru