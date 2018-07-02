Кудряшов: "На поле оставили все"

Защитник сборной России Федор Кудряшов подвел итог матчу 1/8 финала Чемпионата Мира против национальной команды Испании.

"На поле все оставили. Еще не осознали, что сделали. За нас была вся страна. У нас был четкий план на игру, и мы его весь матч придерживались. Мы сегодня были одной командой - терпели, бились, и футбольный бог нас вознаградил. Пенальти не тренировали. Мандраж был против Уругвая - первый мой матч на Чемпионате Мира. Сегодня так не переживал", - цитирует 31-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Путин дважды звонил Черчесову в день матча с Испанией. | soccernews.ru