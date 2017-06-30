Защитник "Ростова" Фёдор Кудряшов намекнул, где он продолжит карьеру.

30-летний футболист опубликовал в своём инстаграме фотографию, на которой запечатлен билет в Стамбул.

Ранее сообщалось, что Кудряшова хотят подписать несколько турецких клубов и предлагают ему зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год. | http://soccernews.ru