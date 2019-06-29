Кудряшов назвал тройку лучших игроков РПЛ

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Кудряшов назвал тройку лучших игроков РПЛ

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал, кого он считает лучшими игроками РПЛ.

"Дзюба, Джикия, Смолов", - заявил Кудряшов в ответ на соответствующий вопрос.

Также 32-летний футболист назвал лучших, по его мнению, тренеров.

"Черчесов, Бердыев, Ромащенко", - перечислил Кудряшов.

Напомним, что сейчас у игрока нет клуба. На прошлой неделе он покинул "Истанбул" и теперь является свободным агентом.

Не пропустите: Кудряшов - о Евро-2020: "Сборная России минимум до полуфинала может дойти". | http://soccernews.ru
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