Кудряшов: "Не сказал бы, что Роналду самый сильный футболист, против которого я играл"

Защитник "Рубина" и сборной России Федор Кудряшов признал, что лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не был самым сильным футболистом, против которого ему приходилось играть.

"Не сказал бы, что Роналду самый сильный футболист, против которого я играл. Я бы хотел отметить всю сборную Португалии, которая действовала очень слаженно и дисциплинированно. В этой сборной очень много индивидуально сильных игроков, и Роналду один из них, хотя, конечно, это человек, который реализует практически каждый свой момент", - сказал он.

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