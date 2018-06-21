Кудряшов не удивлен успехами сборной России на ЧМ-2018

Защитник сборной России Федор Кудряшов оценил выступление команды на Чемпионате Мира-2018.

"Удивления нет. Выполняем то, о чем просит тренерский штаб и реально оцениваем свои силы.

Болельщики для нас двенадцатый игрок. При их сумасшедшей поддержке наша команда идет вперед. Мы все это ощущаем", - приводят слова Кудряшова российские СМИ.

Напомним, что сборная России обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.

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