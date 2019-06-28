Кудряшов - о Евро-2020: "Сборная России минимум до полуфинала может дойти"

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал, до какого этапа дойдет национальная команда на чемпионате Европы 2020 года. Об этом информирует "Матч ТВ".

"Для начала нужно туда попасть. Перед прошлым ЧМ меня спрашивали, я говорил: до 1/2 финала дойдем. Чуть-чуть не удалось. Сейчас тоже скажу, что минимум до полуфинала можем дойти. При удачном стечении обстоятельств три матча мы проведем дома. Думаю, болельщики сыграют важную роль в конечном результате", - сказал Кудряшов.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала.

32-летний Кудряшов выступает в составе национальной команды с 2016 года.

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