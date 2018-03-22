Кудряшов оценил силу сборной Бразилии

Защитник сборной России Федор Кудряшов оценил силу национальной команды Бразилии.

"У Бразилии вся линия нападения - очень сильная: Дуглас, Виллиан, Жезус, Коутиньо. Кого-то выделить тяжело. Из тех, против кого лично мне доводилось играть, тяжелее всего было против Дугласа Косты", - цитирует 30-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Черчесов высказался о кадровых проблемах сборной России. | soccernews.ru