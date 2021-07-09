Кудряшов отреагировал на уход Черчесова из сборной

Фото: инстаграм Кудряшова/Автор неизвестен

Футболист сборной России Федор Кудряшов высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национально команды.

"Огромная Вам благодарность! За все, что вы делали для меня, для нас, для страны! Удачи, здоровья и достижения своих целей", — написал Кудряшов в своих соц.сетях.

Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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