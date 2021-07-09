Кудряшов отреагировал на уход Черчесова из сборной
Фото: инстаграм Кудряшова/Автор неизвестен
Футболист сборной России Федор Кудряшов высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национально команды.
"Огромная Вам благодарность! За все, что вы делали для меня, для нас, для страны! Удачи, здоровья и достижения своих целей", — написал Кудряшов в своих соц.сетях.
Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Также не пропустите: "Реал" продлил контракт с Начо Фернандесом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Манчини высказался перед финал Евро-2020
-
Мбаппе попал на обложку очередной части FIFA
-
Кудряшов отреагировал на уход Черчесова из сборной
-
Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала Евро-2020
-
Руй Кошта стал новым президентом "Бенфики"
-
Саутгейт высказался о сборной Италии перед финалом Евро-2020
-
Сарри высказался о назначении Моуринью в "Рому"
-
Главный тренер сборной Бразилии рассказал как будет играть против Месси в финале Кубка Америки
-
Джикия поблагодарил Черчесова за работу в сборной
-
Куман высказался о будущем Гризманна
-
Гвардиола разговаривал с Гризманном по поводу трансфера игрока в "Манчестер Сити"
-
Представители Лунева подтвердили трансфер игрока в "Байер"
-
Зидан определился со своим будущим
-
В Кремле отреагировали на слухи о возможном назначении иностранца на пост тренера сборной России
-
В "Спартаке" прояснили ситуацию с будущим Джикии
-
У ЦСКА появился конкурент в борьбе за Далберта
-
Стало известно, какую зарплату "Арсенал" предлагал Серхио Рамосу
-
1
Мутко рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020
-
Харви Эллиот подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем"
-
Роберто Карлос прокомментировал отставку Черчесова