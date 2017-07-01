Кудряшов перебрался в "Рубин"

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Кудряшов перебрался в "Рубин"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов стал игроком "Рубина", сообщает официальный сайт клуба.

"Уважаемые болельщики, между "Ростовом" и "Рубином" достигнута договорённость о переходе в казанский клуб защитника Фёдора Кудряшова. Мы благодарим Фёдора за 1,5 года, которые он провёл в нашей команде. Его бойцовские качества и надёжная игра в защите позволили "Ростову" выиграть серебряные медали чемпионата России и достойно выступить в еврокубках. Желаем Фёдору удачи!" - говорится в сообщении на сайтй "Ростова".

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