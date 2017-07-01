Кудряшов поблагодарил болельщиков "Ростова"

Новичок "Рубина" Федор Кудряшов выразил слова благодарности болельщикам "Ростова".

"Дорогие болельщики "Ростова", хотел бы поблагодарить вас за чудесное время, за эти полтора года, которые принесли нам столько положительных эмоций! Были победы и поражения, но в любой ситуации вы были с нами и это очень ценно. Вы, футболисты, тренерский штаб и персонал были одной огромной семьёй! Спасибо вам большое!" - цитирует Кудряшова официальный сайт "Ростова".

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