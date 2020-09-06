Кудряшов поделился мнением о двух пропущенных голах в матче с командой Венгрии

Теги россияфедор кудряшоввенгрия

Кудряшов поделился мнением о двух пропущенных голах в матче с командой Венгрии

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов в эфире телеканала "Матч Премьер" высказался по поводу победного матча 2-го тура Лиги наций с командой Венгрии (3:2).

"Наверное, это вопрос психологии. Быстрый третий гол нас немного успокоил, а на этом уровне такое не прощают. Но хочется сказать спасибо ребятам, что дотерпели и заработали важные три очка. Единственный плюс того, что нет зрителей, - это возможность слышать подсказки партнёров и тренерского штаба. Всё остальное - минусы. Все ребята хорошо подсказывали, в этом плане у нас проблем нет. С выходом Караваева схема осталась та же, нужно было освежить игру. По сборной и России соскучился, рад быть здесь", - сказал Кудряшов.

Благодаря победе Россия возглавила турнирную таблицу группы 3 в дивизионе В. Венгрия занимает вторую позицию.

А еще: Россия одержала тяжелейшую победу над Венгрией в Лиге наций| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Федун высказался о работе Черчесова в матче сборной России с Венгрией

Федун высказался о работе Черчесова в матче сборной России с Венгрией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов