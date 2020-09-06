Кудряшов поделился мнением о двух пропущенных голах в матче с командой Венгрии

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов в эфире телеканала "Матч Премьер" высказался по поводу победного матча 2-го тура Лиги наций с командой Венгрии (3:2).



"Наверное, это вопрос психологии. Быстрый третий гол нас немного успокоил, а на этом уровне такое не прощают. Но хочется сказать спасибо ребятам, что дотерпели и заработали важные три очка. Единственный плюс того, что нет зрителей, - это возможность слышать подсказки партнёров и тренерского штаба. Всё остальное - минусы. Все ребята хорошо подсказывали, в этом плане у нас проблем нет. С выходом Караваева схема осталась та же, нужно было освежить игру. По сборной и России соскучился, рад быть здесь", - сказал Кудряшов.

Благодаря победе Россия возглавила турнирную таблицу группы 3 в дивизионе В. Венгрия занимает вторую позицию.

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