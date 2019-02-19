Российский защитник Фёдор Кудряшов прокомментировал свой дебют за "Истанбул", куда он перебрался этой зимой на правах свободного агента.

31-летний футболист провёл на поле все 90 минут в матче 22-го тура чемпионата Турции против "Антальяспора", записав в свой актив победный гол.

"Коллектив у нас очень хороший, и все ребята подошли, поздравили с дебютом. Ничего необычного, но было приятно. Команда у нас очень мастеровитая. Если говорить про гол, то мне просто нужно было бежать. Ребята два раза вложили в ногу передачи, главное было не промахнуться. Конечно, приятно было забить, но главное - победа команды" - сказал Кудряшов.

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