Кудряшов прокомментировал свой дебют за "Истанбул"
Российский защитник Фёдор Кудряшов прокомментировал свой дебют за "Истанбул", куда он перебрался этой зимой на правах свободного агента.
31-летний футболист провёл на поле все 90 минут в матче 22-го тура чемпионата Турции против "Антальяспора", записав в свой актив победный гол.
"Коллектив у нас очень хороший, и все ребята подошли, поздравили с дебютом. Ничего необычного, но было приятно. Команда у нас очень мастеровитая. Если говорить про гол, то мне просто нужно было бежать. Ребята два раза вложили в ногу передачи, главное было не промахнуться. Конечно, приятно было забить, но главное - победа команды" - сказал Кудряшов.
Не пропустите: Тренерский штаб сборной России посетил дебютный матч Кудряшова за "Истанбул". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Динамо" и "Крылья Советов" побеждают в товарищеских матчах
-
Скопинцев попрощался с болельщиками "Ростова"
-
СМИ: Джанаев потребовал у "Рубина" крупную сумму
-
Кудряшов прокомментировал свой дебют за "Истанбул"
-
Бонуччи летом мог оказаться в "Реале"
-
Девушка дня: Хиба Абук - невеста защитника "Реала" Ашрафа Хакими
-
Эмери просит "Арсенал" купить хавбека "Севильи"
-
Червиченко прокомментировал трансферную политику "Спартака"
-
Единственный гений в мировом футболе: Капелло мощно оценил игру Месси
-
Венгер высказался о проблемах Озила в "Арсенале"
-
Рибери прилетел в Англию на матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"
-
Широков ярко прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым
-
Пепе стал лучшим игроком чемпионата Франции в январе
-
Официально: Скопинцев перешёл из "Ростова" в "Краснодар"
-
Фанаты "Челси" во время матча с "МЮ": "К чёрту Саррибол"
-
Принято окончательное решение по переходу Мевли из "Зенита" в "Эмполи"
-
Тренерский штаб сборной России посетил дебютный матч Кудряшова за "Истанбул"
-
Сарри посетовал на невезение в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная Парагвая определилась с новым главным тренером
-
Саттон: "Челси" уволит Сарри, матч с "Манчестер Юнайтед" был последним для него"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12