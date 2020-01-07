Кудряшов прокомментировал свой переход в "Антальяспор"
Новичок "Антальяспора" Фёдор Кудряшов высказался по поводу подписания контракта с турецким клубом.
"Я знал об интересе "Антальяспора", так что очередной этап карьеры в турецком чемпионате не стал для меня неожиданным. В декабре мне позвонили и сделали предложение. Согласовал всё с "Сочи" и полетел в Турцию после Нового года. Прошёл медосмотр и уже начал тренироваться. Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью. Прошлый год помог мне ближе познакомиться с их лигой, поэтому сейчас возвращаюсь только с положительными эмоциями. Думаю, будет полегче. Хочу хорошо зарекомендовать себя в новой команде и попасть на Чемпионат Европы в составе сборной", - сказал Кудряшов.
Напомним, что в середине декабря 32-летний футболист расторг контракт с "Сочи" и покинул клуб на правах свободного агента.
Накануне "Антальяспор" презентовал Кудряшова в качестве своего игрока, объявив о заключении с ним контракта до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сивасспор
|17
|37
|2
|Истанбул ББ
|17
|33
|3
|Трабзонспор
|17
|32
|4
|Фенербахче
|17
|31
|5
|Бешикташ
|17
|30
|6
|Аланьяспор
|17
|29
|7
|Галатасарай
|17
|27
|8
|Малатия Беледийеспор
|17
|24
|9
|Газиантеп ББ
|17
|24
|10
|Гёзтепе АС Измир
|17
|23
|11
|Денизлиспор
|17
|22
|12
|Джайкур Ризеспор
|17
|20
|13
|Генчлербирлиги
|17
|18
|14
|Касимпаса
|17
|15
|15
|Коньяспор
|17
|15
|16
|Антальяспор
|17
|14
|17
|Анкарагюджю
|17
|12
|18
|Кайсериспор
|17
|10