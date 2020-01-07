Кудряшов прокомментировал свой переход в "Антальяспор"

Новичок "Антальяспора" Фёдор Кудряшов высказался по поводу подписания контракта с турецким клубом.

"Я знал об интересе "Антальяспора", так что очередной этап карьеры в турецком чемпионате не стал для меня неожиданным. В декабре мне позвонили и сделали предложение. Согласовал всё с "Сочи" и полетел в Турцию после Нового года. Прошёл медосмотр и уже начал тренироваться. Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью. Прошлый год помог мне ближе познакомиться с их лигой, поэтому сейчас возвращаюсь только с положительными эмоциями. Думаю, будет полегче. Хочу хорошо зарекомендовать себя в новой команде и попасть на Чемпионат Европы в составе сборной", - сказал Кудряшов.

Напомним, что в середине декабря 32-летний футболист расторг контракт с "Сочи" и покинул клуб на правах свободного агента.

Накануне "Антальяспор" презентовал Кудряшова в качестве своего игрока, объявив о заключении с ним контракта до лета 2021 года.

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