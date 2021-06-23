Кудряшов прокомментировал выступление на Евро-2020
Фото: инстаграм Кудряшова/Автор неизвестен
Футболист сборной России Федор Кудряшов прокомментировал выступление команды на Евро-2020.
"Для меня чемпионат Европы был очень важным турниром по всем аспектам. Хотелось еще раз прочувствовать тот высочайший уровень футбола, который был на чемпионате мира. Это нам удалось, не получилось лишь показать хороший результат и выйти из группы.
Получив травму перед матчем с Болгарией, я восстанавливался и продолжал подготовку, все еще надеясь принести пользу команде на турнире. Благодарен тренерскому штабу за то, что верили в меня, готовили к важному матчу в Копенгагене.
Старался в этой игре действовать с полной самоотдачей, помогать более молодым партнерам. В сборной Дании собраны высококлассные игроки, мы знали об этом и затем убедились воочию.
Мне кажется, что нашим молодым ребятам тоже нужно ориентироваться на развитие, не стесняться уезжать в хорошие зарубежные клубы, если появляется такая возможность. Говорю это потому, что за свою карьеру успел поиграть и в России, и за границей.
И все же считаю, что у нас был шанс выйти из группы – до первого гола в наши ворота все складывалось неплохо. Жаль, что не получилось добиться положительного результата", – сказал Кудряшов.
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