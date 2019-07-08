Кудряшов раскритиковал современное поколение российских футболистов

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов поделился мнением о своих соотечественниках, представляющих современное поколение футболистов.

"В моём детстве от меня требовали, что защитник должен защищать. Я и помыслить не мог, чтобы подключиться в атаку. Играли один в один. У меня был "свой" нападающий, за которым я ходил по пятам весь матч. Самое страшное – это если "твой" игрок забьёт. Сейчас всё это ушло. И один в один никто не играет, и от товарищей никто не получает в раздевалке.

Более нежное поколение пришло в футбол. Которому мешают раскрыться те "прелести", которые были у нас. Иногда этим ребятам из нежного поколения стоит дать разочек по голове, чтобы они поняли и осознали всю ответственность. Понятно, что это не ко всем относится, но больше половины нашей Премьер-лиги - именно такие.

Уважения к старшим практически не осталось. В этом виновата как сама жизнь, так и сами старшие. Такие как я. Мы не переняли тех навыков воспитания, которые применялись к нам в своё время. Пример? 18-летний пацан может зайти в раздевалку и сказать "Федя, здарова!". Не снимая при этом наушники. Только в "Рубине" эта тенденция была сломана Бердыевым", - сказал 32-летний футболист.

В течение карьеры Кудряшов выступал за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Ахмат", "Ростов", "Рубин" и "Истанбул".

За сборную России опытный фулбек провёл 30 матчей и забил 1 гол.

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