Кудряшов раскритиковал современное поколение российских футболистов
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов поделился мнением о своих соотечественниках, представляющих современное поколение футболистов.
"В моём детстве от меня требовали, что защитник должен защищать. Я и помыслить не мог, чтобы подключиться в атаку. Играли один в один. У меня был "свой" нападающий, за которым я ходил по пятам весь матч. Самое страшное – это если "твой" игрок забьёт. Сейчас всё это ушло. И один в один никто не играет, и от товарищей никто не получает в раздевалке.
Более нежное поколение пришло в футбол. Которому мешают раскрыться те "прелести", которые были у нас. Иногда этим ребятам из нежного поколения стоит дать разочек по голове, чтобы они поняли и осознали всю ответственность. Понятно, что это не ко всем относится, но больше половины нашей Премьер-лиги - именно такие.
Уважения к старшим практически не осталось. В этом виновата как сама жизнь, так и сами старшие. Такие как я. Мы не переняли тех навыков воспитания, которые применялись к нам в своё время. Пример? 18-летний пацан может зайти в раздевалку и сказать "Федя, здарова!". Не снимая при этом наушники. Только в "Рубине" эта тенденция была сломана Бердыевым", - сказал 32-летний футболист.
В течение карьеры Кудряшов выступал за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Ахмат", "Ростов", "Рубин" и "Истанбул".
За сборную России опытный фулбек провёл 30 матчей и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20