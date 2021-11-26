Кудряшов рассказал о своих эмоциях после автогола в матче с Хорватией
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов вспомнил, что он чувствовал после гола в собственные ворота в концовке игры квалификации ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).
"После финального свистка я сразу ушёл в подтрибунку. Навстречу шёл кто-то из ребят, поддержали меня. Валерий Георгиевич [Карпин] и тренерский штаб тоже подошли. Естественно, мы все видели группу поддержки из России. Было приятно, когда мы выходили перед игрой на гимн и слышали наших болельщиков, несмотря на полный стадион хорватов. После игры я был не в состоянии подойти и поблагодарить их. Наверное, это неправильно. Но на тот момент я ушёл в себя.
В раздевалке никто ничего не говорил. Я сидел, опустив голову, очень сильно переживал. Чувствовал, что подвёл команду и страну. Хоть и не назовешь это ошибкой, а лишь стечением обстоятельств, но мне было тяжело в тот момент. Ребята подходили и поддерживали меня, главный тренер тоже", - сказал Кудряшов.
Из-за поражения от хорватов сборная России потеряла первое место в отборочной группе и теперь сыграет в стыках за право поехать на ЧМ-2022.
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