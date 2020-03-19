Кудряшов рассказал, почему он покинул "Сочи"
Российский защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов назвал причины своего ухода из "Сочи". Футболист перешел в сочинский клуб летом 2019 года, но всего через полгода стороны расторгли контракт и он перебрался в Турцию.
"Не жалею ли о переходе в "Сочи"? "Жалею" - неправильное слово. В любом случае получил полезный опыт. Кое-что про себя понял. Нужно просто пахать, делать свою работу и никуда не лезть. Есть люди, обладающие даром слова, способностью убеждать. Вожаки по натуре. Это не про меня. Я из тех, кто берет лопату и копает. Молча.
В "Сочи" от меня ждали другого. Руководители клуба искали человека, который будет лидером и на поле, и в раздевалке. С этой ролью я не справился. Как теперь понимаю, и не мог справиться - в силу характера", - приводят слова Кудряшова российские СМИ.
32-летний Кудряшов провел за "Сочи" 16 матчей и забил один гол. В составе "Антальяспора" он отметился тремя результативными передачами в 11 поединках. Ранее он выступал за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов", "Рубин" и "Истанбул Башакшехир". За сборную России сыграл 35 матчей и забил один гол.
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