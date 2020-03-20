Кудряшов рассказал, почему решил перейти в "Антальяспор"
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов объяснил свой выбор в пользу "Антальяспора" минувшей зимой.
Напомним, что 32-летний футболист в декабре покинул "Сочи" на правах свободного агента и вскоре перешёл в турецкий клуб, заключив контракт до 2021 года.
"Руководители "Антальяспора" заверили, что клуб ждёт серьёзное усиление, в следующем сезоне будет поставлена задача бороться за высокие места. Это подкупило. Думаю, с выбором я не ошибся. Единственный минус - с семьей вижусь редко", - сказал игрок.
Кудряшов провёл за "Сочи" 16 матчей и забил 1 гол. В составе "Антальяспора" он отметился 3 результативными передачами в 11 поединках. Ранее он выступал за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов", "Рубин" и "Истанбул Башакшехир". За сборную России сыграл 35 матчей и забил один гол.
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Главные новости дня: 19 марта
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