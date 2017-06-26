Кудряшов: "Сборная сделала полшага вперед"
Защитник сборной России Федор Кудряшов высказался об игре своей команды на Кубке Конфедераций.
"Новая сборная строится не так быстро, как хотелось бы. Но мы сделали полшага вперед. Каждый игрок продолжит работать над собой, а к следующему сбору Станислав Саламович определится, кто будет дальше вызываться в сборную, а кто - нет", - цитируют 30-летнего бека Известия.
Напомним, Лев увидел в сборной России девять хороших игроков. | soccernews.ru
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