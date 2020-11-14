Кудряшов сравнил чемпионаты России и Турции

Защитник "Антальяспора" и сборной России Фёдор Кудряшов рассказал, чем отличаются РПЛ и турецкая Суперлига.

"Не совсем согласен с тем, что чемпионаты Турции и России похожи. В РПЛ акцент больше делается на тактику. А в Турции - на индивидуальные качества. Это, наверное, самое большое различие", - считает Кудряшов.

В воскресенье сборные России и Турции сыграют друг с другом в Стамбуле в рамках 5-го тура Лиги Наций.

33-летний Кудряшов в 2019 году выступал за "Истанбул", а с января 2020-го играет за "Антальяспор".

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