Кудряшов стал игроком "Антальяспора"
Защитник сборной России Федор Кудряшов подписал контракт с "Антальяспором". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение 32-летнего футболиста с турецким клубом рассчитано на полтора года
В текущем сезоне Кудряшов участвовал в 16 матча РПЛ, забив 1 год.
"Антальяспор" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.
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|Ахмат
|19
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|19
|14
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