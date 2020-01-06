Кудряшов стал игроком "Антальяспора"

Защитник сборной России Федор Кудряшов подписал контракт с "Антальяспором". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 32-летнего футболиста с турецким клубом рассчитано на полтора года

В текущем сезоне Кудряшов участвовал в 16 матча РПЛ, забив 1 год.



"Антальяспор" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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