Кудряшов стал игроком "Антальяспора"

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Кудряшов стал игроком "Антальяспора"

Защитник сборной России Федор Кудряшов подписал контракт с "Антальяспором". Об этом сообщается на официальном сайте клуба. 

Соглашение 32-летнего футболиста с турецким клубом рассчитано на полтора года

В текущем сезоне Кудряшов участвовал в 16  матча РПЛ, забив 1 год.

"Антальяспор" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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