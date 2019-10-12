Кудряшов: "Сыграет ли завтра за сборную России Азмун? Хорошая шутка"

Теги россияфедор кудряшовтина канделакисердар азмун

Кудряшов: "Сыграет ли завтра за сборную России Азмун? Хорошая шутка"

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал оговорку генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки касательно форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

Напомним, что менеджер по ошибке причислила иранца к игрокам российской национальной команды.

Позднее выяснилось, что Канделаки перепутала Азмуна с полузащитником Магомедом Оздоевым.

"Сыграет ли завтра Азмун? Ну это уже все обсудили, больше добавить нечего. Хорошая шутка. В команде все посмеялись", - сказал Кудряшов.

Не пропустите: Уткин - о заявлении Канделаки про Азмуна: "Кто знает, психовоз как вызывают?". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" интересуется хавбеком "Уфы"

"Зенит" интересуется хавбеком "Уфы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов