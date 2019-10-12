Кудряшов: "Сыграет ли завтра за сборную России Азмун? Хорошая шутка"
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал оговорку генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки касательно форварда "Зенита" Сердара Азмуна.
Напомним, что менеджер по ошибке причислила иранца к игрокам российской национальной команды.
Позднее выяснилось, что Канделаки перепутала Азмуна с полузащитником Магомедом Оздоевым.
"Сыграет ли завтра Азмун? Ну это уже все обсудили, больше добавить нечего. Хорошая шутка. В команде все посмеялись", - сказал Кудряшов.
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