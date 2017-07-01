Кудряшов ведёт переговоры с "Истанбулом"

Защитник "Ростова" Фёдор Кудряшов может стать игроком "Истанбула", сообщает Sporx.

По информации источника, 30-летний футболист уже прибыл в Турцию, чтобы провести переговоры со стамбульским клубом.

При этом не исключается, что Кудряшов всё-таки перейдёт в "Рубин". Российские СМИ утверждают, что переезд в Казань является приоритетным вариантом для игрока.

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