Кудряшов впервые прокомментировал свой автогол в матче Хорватия - Россия

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Защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказался о голе в собственные ворота в концовке игры квалификации ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

"За несколько секунд до гола мяч был на моём фланге, и я почувствовал спазм в мышцах. Причём не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать. После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощи. На что мне Виталий Витальевич Кафанов сказал: "Федь, а если бы ты там упал, а потом забили бы из твоей зоны? Это было бы ещё обиднее. Ты пытался доиграть до конца. Это случай".

Мой первый тренер тоже говорил: если можешь бежать, должен доигрывать, пока тебе ногу не оторвало. Я понимал, что если бы там был игрок и замкнул на дальней, то... Это мой характер: делать всё до конца. А дальше будь что будет. В итоге была подача, один из наших центральных защитников вёл борьбу. Никто в мяч не сыграл. Мяч плюхнулся в лужу, скользнул, попал мне в ноги и срикошетил в угол.

Разговаривали после игры с Матвеем [Сафоновым]. Он сказал: "Если бы мяч был на пять сантиметров ближе к центру, я бы его потащил". Я эпизод не пересматривал. А в тот момент просто не успел подумать, что сделать. Да, можно было обернуться и оценить ситуацию. Возможно, надо было просто пропустить мяч. Но в тот момент я думал о том, чтобы просто добежать. Когда мяч оказался в сетке, я упал. Было больно, всё сводило. Я пытался выпрямить ногу, чтобы заднюю отпустило, - начинало сводить переднюю.

Ко мне подошли Джикия и Сафонов. Сказали: "Давай, вставай". Я ответил, что не могу. Георгий спросил, нужна ли замена, - я ответил, что да. Но замен не оставалось. Понимал, что срезал мяч в свои ворота, - после такого оставлять команду вдесятером не мог. Пытался доиграть, чем-то помочь ребятам. До конца матча постоянно схватывало заднюю и переднюю. Я не мог бежать на скорости. А на 88-й минуте свело вторую ногу...

Старался ни о чём не думать - просто хотелось помочь. Понимал, что шансов немного. Но надежда умирает последней. Мы не сдались, и я думаю, что после гола у нас и мяч начал держаться, и поле стало нормальным. Интересно, почему этого не было до гола", - сказал Кудряшов.

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