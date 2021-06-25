Кудряшов высказался о возможном уходе Черчесова из сборной России

Фото инстаграм Фёдора Кудряшова

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов выразил мнение, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов должен сохранить работу.

"Этот Евро - неудача прежде всего игроков, а не тренеров. Тренерский штаб сделал всё, чтобы команда выступила успешно. Но главный тренер не выходит на поле – выходят игроки. Я не знаю, может быть, кто-то из ребят будет со мной не согласен, что именно мы виноваты в таком выступлении. И я думаю, что действительно ответственность распределяется на всю команду, но в разной степени. Но большая часть вины лежит на нас.

Я считаю, что Черчесов должен остаться. Станислав Саламович делает правильные вещи, но не всё зависит от него. Вы же понимаете, что на поле выходит не он, а игроки? И тут уже нужно говорить о мастерстве, о физической готовности, о ментальной готовности, о тактической готовности каждого игрока. Тренер может сказать и объяснить всё, но если, условно, игроки не понимают то, что требует тренер, может быть, в силу своего интеллекта или, может быть, они не хотят, тут тренер может что-то сделать?" - сказал Кудряшов.

Напомним, что российская сборная вылетела с Евро-2020 по итогам группового этапа. Команда победила Финляндию (1:0), а также потерпела разгромные поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняв последнее место в квартете.

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