Кудряшов: "Я бы не сказал, что мы наладили игру"

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов не считает, что его команда смогла наладить игру.

Футболист считает, что результаты команды стали улучшаться только из-за того, что игроки начали более четко выполнять указания главного тренера.

"Я бы не сказал, что мы наладили игру. Просто команда начала прислушиваться к тренеру, стала четче выполнять указания. Отсюда и результат.

Не считаю, что мы вообще чего-то достигли. Потому что, как показывают тренировки, нам еще очень многое предстоит сделать, чтобы радовать и тренера, и друг друга. Ну и самое главное – болельщиков", - сказал он.

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