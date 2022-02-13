Кудряшов забил гол в чемпионате Турции. "Антальяспор" крупно победил

Фото: инстаграм "Антальяспора"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Турции "Антальяспор" на своем поле разгромил "Фатих Карагюмрюк" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Фернандо, Федора Кудряшова и Адмира Мехмеди.

"Антальяспор", набрав 28 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Суперлиги.

"Антальяспор" - "Фатих Карагюмрюк" - 3:0 (2:0)

Голы: Фернандо, 17 - 1:0, Кудряшов, 30 - 2:0, Мехмеди, 85 - 3:0

"Антальяспор": Соуза, Флоранус, Кудряшов, Налдо, Балчи, Фернандо, Озмерт (Поли, 70), Синик (Гюмюш, 89), Фреди (Мехмеди, 62), Ндао (Гача, 62), Луис Адриано (Байракдар, 70)

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