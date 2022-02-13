Кудряшов забил гол в чемпионате Турции. "Антальяспор" крупно победил
Фото: инстаграм "Антальяспора"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Турции "Антальяспор" на своем поле разгромил "Фатих Карагюмрюк" со счетом 3:0.
Победу хозяевам принесли голы Фернандо, Федора Кудряшова и Адмира Мехмеди.
"Антальяспор", набрав 28 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Суперлиги.
"Антальяспор" - "Фатих Карагюмрюк" - 3:0 (2:0)
Голы: Фернандо, 17 - 1:0, Кудряшов, 30 - 2:0, Мехмеди, 85 - 3:0
"Антальяспор": Соуза, Флоранус, Кудряшов, Налдо, Балчи, Фернандо, Озмерт (Поли, 70), Синик (Гюмюш, 89), Фреди (Мехмеди, 62), Ндао (Гача, 62), Луис Адриано (Байракдар, 70)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24