Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме

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Защитник сборной России Фёдор Кудряшов ограничил возможность оставлять комментарии на его странице в инстаграме.

Футболист пошёл на такой шаг из-за большого количества упрёков в поражении от Хорватии (0:1) в 10-м туре квалификации ЧМ-2022.

Напомним, что Кудряшов стал автором автогола, который решил исход ключевого матча отборочного турнира.

Теперь россиянам предстоит побороться за выход на Чемпионат Мира в мартовских стыковых играх.

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