Кудряшов заявил, что сборная России может повторить успех 2008 года

Защитник сборной России Федор Кудряшов оценил шансы команды на успешное выступление на Чемпионате Мира-2018.

"Ожидаю Чемпионат Мира с трепетом, потому что он пройдет в России. Есть люди, которые искренне верят и надеются на нас, ради них и стоит играть. В то же время, чувствую небольшой мандраж.

Способна ли сборная повторить успех 2008 года? Конечно, способна. Нужно верить, готовиться и выкладываться на все 200-300 процентов.

Если сборная России выйдет в полуфинал, то я сделаю круг по Красной Площади с флагом России", - приводят слова Кудряшова российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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