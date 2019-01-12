Куэва близок к уходу из "Краснодара"

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Куэва близок к уходу из "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Кристиан Куэва близок к уходу из российского клуба, сообщает латиноамериканская пресса.

О трансфере 27-летнего перуанца договорился "Индепендьенте". Аргентинский клуб сейчас заплатит за 25% прав на футболиста 1,74 миллиона евро, аналогичную сумму "дьяволы" обязуются выплатить в 2020 году за вторую четверть сделки.

Ожидается, что в ближайшее время о переходе будет объявлено официально.

Куэва стал игроком "Краснодара" в середине июля прошлого года. "Быки" заплатили за него 8 миллионов евро. В составе кубанской команды хавбек провёл 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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