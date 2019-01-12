Куэва близок к уходу из "Краснодара"
Полузащитник "Краснодара" Кристиан Куэва близок к уходу из российского клуба, сообщает латиноамериканская пресса.
О трансфере 27-летнего перуанца договорился "Индепендьенте". Аргентинский клуб сейчас заплатит за 25% прав на футболиста 1,74 миллиона евро, аналогичную сумму "дьяволы" обязуются выплатить в 2020 году за вторую четверть сделки.
Ожидается, что в ближайшее время о переходе будет объявлено официально.
Куэва стал игроком "Краснодара" в середине июля прошлого года. "Быки" заплатили за него 8 миллионов евро. В составе кубанской команды хавбек провёл 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
|О
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|Бока Хуниорс
|30
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|2
|Ривер Плейт
|30
|56
|3
|Эстудиантес
|30
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|4
|Расинг Клуб
|30
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|54
|6
|Индепендьенте
|30
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|Сан Лоренцо
|30
|53
|8
|Ланус
|30
|50
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|Ньюэллз Олд Бойз
|30
|49
|10
|Дефенса и Хустисия
|30
|49
|11
|Колон
|30
|49
|12
|Росарио Сентраль
|30
|44
|13
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|30
|43
|14
|Годой Крус
|30
|43
|15
|Тальерес де Кордоба
|30
|42
|16
|Олимпо
|30
|38
|17
|Атлетико Рафаэла
|30
|37
|18
|Темперлей
|30
|37
|19
|Велес Сарсфилд
|30
|37
|20
|Патронато Парана
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|Атлетико Тукуман
|30
|33
|22
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|30
|33
|23
|Унион Санта-Фе
|30
|32
|24
|Тигре
|30
|31
|25
|Уракан
|30
|29
|26
|Сармьенто
|30
|28
|27
|Арсенал
|30
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|Бельграно
|30
|26
|29
|Кильмес
|30
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|Альдосиви
|30
|25