Кухта дал комментарий о возможном техническом поражении "Локомотива" из-за его участия в матче с "Химками"

Фото твиттер "Локомотива"

Форвард московского "Локомотива" Ян Кухта отреагировал на новость, что его команде могут присудить техническое поражение в поединке 20-го тура РПЛ против "Химок".

По правилам ФИФА, чешский нападающий не мог участвовать в этой игре, поскольку не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.

"Я не думаю, что красная карточка - это проблема", - сказал Кухта.

Напомним, что "Локо" победил "Химки" со счётом 3:2, а зимний новичок "железнодорожников" забил решающий гол на 80-й минуте.

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