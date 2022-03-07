Кухта дал комментарий о возможном техническом поражении "Локомотива" из-за его участия в матче с "Химками"
Фото твиттер "Локомотива"
Форвард московского "Локомотива" Ян Кухта отреагировал на новость, что его команде могут присудить техническое поражение в поединке 20-го тура РПЛ против "Химок".
По правилам ФИФА, чешский нападающий не мог участвовать в этой игре, поскольку не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.
"Я не думаю, что красная карточка - это проблема", - сказал Кухта.
Напомним, что "Локо" победил "Химки" со счётом 3:2, а зимний новичок "железнодорожников" забил решающий гол на 80-й минуте.
Не пропустите: Кухта и Бека-Бека высказались о своем будущем в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
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