Кухта прокомментировал победу над "Ахматом"

Фото: инстаграм "Локомотива"\Автор неизвестен

Чешский нападающий московского "Локомотива" Ян Кухта поделился мнением о победе над "Ахматом" (3:2) в рамках очередного тура РПЛ.

"Мы хорошо сыграли, продемонстрировали характер, хотел бы поблагодарить болельщиков. Это отличная победа на характере", – приводит слова форварда "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне РПЛ Кухта сыграл в трех матчах, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

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