Кухта прокомментировал победу над "Ахматом"
Фото: инстаграм "Локомотива"\Автор неизвестен
Чешский нападающий московского "Локомотива" Ян Кухта поделился мнением о победе над "Ахматом" (3:2) в рамках очередного тура РПЛ.
"Мы хорошо сыграли, продемонстрировали характер, хотел бы поблагодарить болельщиков. Это отличная победа на характере", – приводит слова форварда "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне РПЛ Кухта сыграл в трех матчах, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
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