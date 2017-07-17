Куко Мартина стал игроком "Эвертона"

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Куко Мартина стал игроком "Эвертона"

Защитник Куко Мартина стал игроком "Эвертона", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист присоединился к "ирискам" в качестве свободного агента и подписал с клубом трехлетнее соглашение.

Прошлым местом работы Мартина был "Сандерленд", где он за два сезона сыграл 36 поединков и забил один гол.

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