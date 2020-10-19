Кукурелья может стать игроком "Атлетико"

Хавбек "Хетафе" Марк Кукурелья может продолжить карьеру в "Атлетико", утверждают испанские СМИ.

По данным источника, мадридцы намерены купить 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Хавбек - воспитанник "Эспаньола". В текущем сезоне Ла Лиги футболист провел 5 матчей за "Хетафе", отметившись 1 голом.

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