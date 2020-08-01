Кулибали близок к переходу в "Манчестер Сити"

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Кулибали близок к переходу в "Манчестер Сити"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали, скорее всего, перейдет в "Манчестер Сити".

По сведениям Goal.com, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис готов принять предложение "горожан". Отмечается, что "Сити" может подписать Кулибали, несмотря на возможную покупку Натана Аке из "Борнмута".

Ранее сообщалось, что "Наполи" может обменять Кулибали на Александра Зинченко и Николаса Отаменди.

В текущем сезоне Кулибали провел 32 игры во всех турнирах.

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